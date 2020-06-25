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Главная » Украина » Экономика
15:28 25 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Госдолг Украины растет – названа шокирующая сумма

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае увеличился на 0,8%, или на 0,68 млрд долларов до 82,12 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 2 209,46 млрд гривен, или 82,12 млрд долларов против 2 196,42 млрд гривен, или 81,44 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 1 947,89 млрд гривен (72,40 млрд долларов) против 1 934,89 млрд гривен (71,74 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц снизился с 40,17 млрд долларов до 39,32 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился с 851,58 млрд гривен до 889,85 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 31,57 млрд долларов до 33,07 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 мая составил 261,57 млрд гривен, или 9,72 млрд долларов.

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