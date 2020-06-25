Изнасилованную полицейскими в Кагарлыке женщину никто не охраняет
Защита пострадавшей от пыток полицейских в Кагарлыке Киевской области призывает Министерство внутренних дел предоставить ей государственную охрану.
Адвокатами в этом деле являются Татьяна Козаченко и Елена Сотник.
- Потерпевшая Неля должна находится под защитой, как ей обещали, однако на сегодняшний день она не под охраной, – сказала Сотник.
По словам адвокатов, потерпевшая ежедневно находится под давлением и ей трудно без защиты.
Они призвали МВД дать потерпевшей круглосуточную охрану и намерены в четверг добиться такого решения непосредственно в министерстве, куда они собираются поехать.
Напомним, полицейские Кузив и Сулима подозреваются в совершении уголовных преступлений, совершенных прямо в Кагарлыкском отделении полиции. Им вменяют изнасилование и пытки.
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