Изнасилованную полицейскими в Кагарлыке женщину никто не охраняет

Защита пострадавшей от пыток полицейских в Кагарлыке Киевской области призывает Министерство внутренних дел предоставить ей государственную охрану.

Адвокатами в этом деле являются Татьяна Козаченко и Елена Сотник.

- Потерпевшая Неля должна находится под защитой, как ей обещали, однако на сегодняшний день она не под охраной, – сказала Сотник.

По словам адвокатов, потерпевшая ежедневно находится под давлением и ей трудно без защиты.

Они призвали МВД дать потерпевшей круглосуточную охрану и намерены в четверг добиться такого решения непосредственно в министерстве, куда они собираются поехать.

Напомним, полицейские Кузив и Сулима подозреваются в совершении уголовных преступлений, совершенных прямо в Кагарлыкском отделении полиции. Им вменяют изнасилование и пытки.