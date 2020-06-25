Президента Косово обвинили в военных преступлениях
В Гааге специализированная прокуратура выдвинула обвинения президента Косово Хашиму Тачи в военных преступлениях.
Он, а также бывший спикер косовского парламента Кадри Весели и несколько бывший боевиков «Освободительной армии Косово» обвиняются в преступлениях против человечности и военных преступлениях. Это, в частности почти сто убийств, похищения людей и пытки. Обвинительный акт состоит из десяти пунктов.
Преступления, о которых говорится в обвинении, касаются сотен жертв косовских албанцев, сербов, цыган и других этнических групп.
«Это результат длительного расследования и отражает решимость спецпрокуратуры, что она может доказать все обвинения. Судья Косовской специализированной палаты предварительного производства в настоящее время рассматривает обвинительное заключение, чтобы решить, следует ли подтвердить обвинения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Тачи и Весели пытались воспрепятствовать работе суда и избежать правосудия.
Хашим Тачи является пятым президентом Косово с апреля 2016 года.
Еще сразу после победы на парламентских выборах 2007 года Тачи заявил, что будет добиваться провозглашения независимости Косово в одностороннем порядке. 17 февраля 2008 года депутаты косовского парламента провозгласили независимость бывшего автономного края Косово от Сербии.
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