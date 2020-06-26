В день увольнения кировоградского губернатора задержали с сумкой, полной денег

Он получил вторую часть огромной взятки.

Источник в НАБУ сообщил о задержании на взятке председателя Кировоградской областной госадминистрации Андрея Балоня. Он требовал 1,8 миллиона гривен, и получил вторую часть неправомерной выгоды – 250 тысяч гривен. Его задержали с сумкой, в которой находились деньги.

Вместе губернатором задержали еще одного чиновника этой же ОГА.

- Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям «предложения», средства должны были передаваться траншами, – сообщили в НАБУ.

Первый транш в 100 тысяч гривен чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго – 250 тысяч гривен – их разоблачили на горячем.

Накануне, 25 июня, Кабмин согласовал увольнение Балоня с должности.