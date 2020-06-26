НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:09 26 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В день увольнения кировоградского губернатора задержали с сумкой, полной денег

Он получил вторую часть огромной взятки.

Источник в НАБУ сообщил о задержании на взятке председателя Кировоградской областной госадминистрации Андрея Балоня. Он требовал 1,8 миллиона гривен, и получил вторую часть неправомерной выгоды – 250 тысяч гривен. Его задержали с сумкой, в которой находились деньги.

Вместе губернатором задержали еще одного чиновника этой же ОГА.

- Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям «предложения», средства должны были передаваться траншами, – сообщили в НАБУ.

Первый транш в 100 тысяч гривен чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго – 250 тысяч гривен – их разоблачили на горячем.

Накануне, 25 июня, Кабмин согласовал увольнение Балоня с должности.

Источник:

Новости по теме

Чемпионка мира погибла, пытаясь в одиночку переплыть Тихий океан

Тело 60-летней Анжелы Мэдсен, привязанное к лодке, нашла береговая охрана США. Связь с ней оборвалась за несколько дней до этого.

Юбилейный Нью-Йоркский марафон отменен из-за коронавируса

Нью-Йоркский марафон был запланирован на 1 ноября, принять участие в нем намеревались свыше 50 тысяч спортсменов.

Лиза Богуцкая: «Я – фашистка»

Скандальные заявления нардепа от «Слуги народа», главы комитета ВР по вопросам социальной политики Галины Третьяковой не просто вяло осуждаются, но даже получают поддержку.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
В Украине запустили аналитическую панель статистики заболеваемости Covid-19

14:35 Украина

В США известного порноактера могут посадить на 90 лет за изнасилование

21:57 Мир

Президента Кыргызстана не пустили на парад в Москве

18:35 Мир

Убийцу украинского чемпиона по кикбоксингу не могут наказать из-за отсутствия переводчика

18:13 Украина

Ученые смогли обнаружить «недостающее звено» между черными дырами и нейтронными звездами

17:29 Мир

Как Порошенко просил США помочь «мочить» Коломойского

16:08 Мир

В сеть утекли данные миллионов пользователей Telegram

16:00 Мир

Харьковские депутаты нарушили карантин на сессии горсовета

15:47 Украина

Украинские и итальянские ученые вышли из российского космического проекта Гамма-400

15:21 Украина

На Прикарпатье вода унесла мост через реку Лимниця, который восстанавливали 7 лет

14:21 Украина

В Киеве резкий прирост больных COVID-19

12:00 Украина

Новости | Слоты