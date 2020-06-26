У Ефремова случился сердечный приступ
Российский актер ночью пережил сердечный приступ, однако вызвать врачей не захотел. Адвокату он заявил, что «ему ничего не хочется».
У российского актера, режиссера, телеведущего Михаила Ефремова в ночь на пятницу произошел сердечный приступ. Это случилось из-за нервного потрясения, которое знаменитость переживает после ДТП с гибелью человека, пишут российские СМИ.
Скорую помощь 56-летний актер вызывать отказался.
«Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется», – рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.
Напомним, что смертельное ДТП произошло в Москве 8 июня. Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. 57-летний водитель транспортного средства скончался в больнице.
Артисту предъявили обвинение в управлении автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек.
Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.
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