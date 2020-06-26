«Ливерпуль» впервые выиграл титул чемпиона Английской премьер-лиги
«Ливерпуль» впервые в истории выиграл титул Английской премьер-лиги (с момента ее создания в 1992 году) и 19-й раз стал чемпионом Англии.
Золото мерсисайдцам принес «Челси», который 25 июня лишил очков «Манчестер Сити» в матче 31-го тура – 2:1.
Отрыв «Ливерпуля» от «Сити» составил 23 очка. В оставшиеся семь туров «горожане» могут набрать максимум 21.
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии в 19-й раз. Предыдущий успех датируется сезоном-1989/90. Премьер-лиги на тот момент не существовало.
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