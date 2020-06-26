Шарий финансировал партию деньгами, полученными преступным путем?

Утром 26 июня на сайте Государственной фискальной службы появилась повестка на вызов на допрос Анатолия Шария, блогера и лидера «Партии Шария».

Шарий вызывается на допрос 3 июля по уголовному производству по статье 209 УК – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Фабула дела не разглашается. Указано лишь, что уголовное производство открыто 2 июня 2020 года.

Само дело касается, скорее всего, финансирования «Партии Шария».

Блогер Шарий еще во времена президентства Януковича получил статус беженца в Литве и с тех пор проживает на территории Евросоюза. Без малого 9 лет он находился в розыске, инициированном украинским МВД, за постановочное покушение на себя, которого не было.