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14:04 26 Июня 2020 Просмотров 164   КомментариевКомментарии

Задержаны вымогатели, которые называли себя «советником Зеленского» и «генералом СБУ»

Самозванцы намеревались получить от потерпевшего 1,1 миллион гривен.

До 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущество грозит троице вымогателей, которую задержали в Хмельницком.

По данным оперативников, преступники, представляясь советником Президента Украины, генералом СБУ и членом антикоррупционной общественной организации, вымогали у местного жителя 1 миллион 100 тысяч гривен в качестве погашения несуществующего долга. В случае невыполнения своих требований угрожали предпринимателю создать проблемы с правоохранителями и даже закрыть его бизнес.

Сотрудники ГБР и смежных ведомств задержали подозреваемых после получения ими требуемой суммы.

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