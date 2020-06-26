Задержаны вымогатели, которые называли себя «советником Зеленского» и «генералом СБУ»

Самозванцы намеревались получить от потерпевшего 1,1 миллион гривен.

До 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущество грозит троице вымогателей, которую задержали в Хмельницком.

По данным оперативников, преступники, представляясь советником Президента Украины, генералом СБУ и членом антикоррупционной общественной организации, вымогали у местного жителя 1 миллион 100 тысяч гривен в качестве погашения несуществующего долга. В случае невыполнения своих требований угрожали предпринимателю создать проблемы с правоохранителями и даже закрыть его бизнес.

Сотрудники ГБР и смежных ведомств задержали подозреваемых после получения ими требуемой суммы.