В Киеве сгорели торговые павильоны, есть жертвы

Ночью в Дарницком районе столицы сгорели павильоны по сбору вторсырья и продаже овощей, один человек погиб.

В Киеве в результате пожара в металлических павильонах погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

Спасатели сообщили, что на улице Ревуцкого, 7В в Дарницком районе столицы около 9-ти этажного жилого дома в овощном металлическом павильоне возник пожар с последующим распространением огня на соседний металлический павильон по приему вторсырья.

«В 2:23 пожар пожарным удалось локализовать, а в 2:31 – ликвидировать. К сожалению, во время тушения пожара, в павильоне по продаже овощей было обнаружено тело женского пола без признаков жизни», – говорится в сообщении.

В результате пожара были повреждены товары и личные вещи в овощном павильоне, а также вторичное сырье в соседнем павильоне. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

Тэги: Киев, пожар, рынок, жертвы