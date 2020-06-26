В Киеве сгорели торговые павильоны, есть жертвы
Ночью в Дарницком районе столицы сгорели павильоны по сбору вторсырья и продаже овощей, один человек погиб.
В Киеве в результате пожара в металлических павильонах погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.
Спасатели сообщили, что на улице Ревуцкого, 7В в Дарницком районе столицы около 9-ти этажного жилого дома в овощном металлическом павильоне возник пожар с последующим распространением огня на соседний металлический павильон по приему вторсырья.
«В 2:23 пожар пожарным удалось локализовать, а в 2:31 – ликвидировать. К сожалению, во время тушения пожара, в павильоне по продаже овощей было обнаружено тело женского пола без признаков жизни», – говорится в сообщении.
В результате пожара были повреждены товары и личные вещи в овощном павильоне, а также вторичное сырье в соседнем павильоне. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.
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