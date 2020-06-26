Ученые зафиксировали вспышки света от черных дыр

Черные дыры, которые не способны излучать свет, вызвали световую вспышку. Узнать ее точную природу астрономы не смогли.

В Калифорнийском технологическом институте впервые в истории заметили редчайший космический феномен. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Астрономы зафиксировали гравитационные волны, появившиеся вследствие слияния двух черных дыр. Событие обозначили как S190521g. В это же время в Паломарской обсерватории в Сан-Диего заметили источник вспышек J1249 + 3449, порожденную черной дырой в составе квазара.

Оказалось, что эти два события произошли в одном и том же месте. Ученый Мэтью Грэм предположил, что вспышку света породили столкнувшиеся черные дыры.

Они вращались вокруг более массивной черной дыры, которая получила импульс от их слияния. Этот импульс мог толкнуть черную дыру в сторону, столкнув ее с газом в диске, что и создало вспышку света.

Вокруг черных дыр существует аккреционный диск, изредка порождающий световые вспышки. Но замеченный феномен оказался значительно мощнее и имеет необычную природу.

Астрономы смогли исключить взрыв сверхновой или разрушение звезды черной дырой, но узнать точную природу вспышки не смогли.

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