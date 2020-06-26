Большинство украинцев верит, что коронавирус создали в лаборатории

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии. Социологи предложили респондентам три варианта для ответа.

Социологи предложили респондентам три варианта для ответа: коронавирус появился природным путем и потом распространился по миру (17,6%), коронавирус появился искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью (29,3%) и коронавирус был специально разработан и умышленно распространен в мире для сокращения численности населения или нанесения вреда отдельным странам (36,7%).

В конспирологическию версию умышленной эпидемии больше всего склонны верить избиратели Олега Ляшко, Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и Анатолия Гриценко.

В версию со случайной утечкой вируса из лаборатории – избиратели Анатолия Гриценко и Юрия Бойко.

В версию природного происхождения вируса – избиратели Петра Порошенко.

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