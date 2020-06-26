НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
21:13 26 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Большинство украинцев верит, что коронавирус создали в лаборатории

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии. Социологи предложили респондентам три варианта для ответа.

Социологи предложили респондентам три варианта для ответа: коронавирус появился природным путем и потом распространился по миру (17,6%), коронавирус появился искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью (29,3%) и коронавирус был специально разработан и умышленно распространен в мире для сокращения численности населения или нанесения вреда отдельным странам (36,7%).

В конспирологическию версию умышленной эпидемии больше всего склонны верить избиратели Олега Ляшко, Юлии Тимошенко, Юрия Бойко и Анатолия Гриценко.

В версию со случайной утечкой вируса из лаборатории – избиратели Анатолия Гриценко и Юрия Бойко.

В версию природного происхождения вируса – избиратели Петра Порошенко.

Источник:
Тэги: украинцы, опрос, коронавирус

Новости по теме

Треть украинцев жалеет о распаде СССР

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии от 24-31 мая, 33,5% украинцев сожалеют о распаде СССР, 50% – нет.

Четверть россиян считает, что никакой пандемии COVID-19 нет, – опрос

Дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) провела социологический интернет-опрос.

38% украинцев считают себя прихожанами ПЦУ

Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко опросил 2003 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с 24 по 28 января 2020 года.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты