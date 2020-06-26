Премьер Дании снова отложила свадьбу из-за политики
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен откладывает свою свадьбу, намеченную на июль, из-за заседания Европейского совета.
После ряда встреч в режиме онлайн ЕС запланировал заседание Европейского совета на 17-18 июля, чтобы обсудить, среди прочего, новый долгосрочный бюджет ЕС, пишет Associated Press.
«Я должна думать о своей работе и заботиться об интересах Дании. Таким образом, мы должны изменить планы еще раз», – написала Фредериксен в своем аккаунте в Instagram.
В прошлом году Фредериксен отложил свадьбу из-за парламентских выборов, проходивших 5 июня.
Фредериксен сказала, что она, вероятно, «скоро выйдет замуж», и высоко оценила терпение своего жениха.
Метте Фредериксен и ее жених Бо Тенгберг познакомились в 2014 году и обручились в 2017-м.
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