Премьер Дании снова отложила свадьбу из-за политики

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен откладывает свою свадьбу, намеченную на июль, из-за заседания Европейского совета.

После ряда встреч в режиме онлайн ЕС запланировал заседание Европейского совета на 17-18 июля, чтобы обсудить, среди прочего, новый долгосрочный бюджет ЕС, пишет Associated Press.

«Я должна думать о своей работе и заботиться об интересах Дании. Таким образом, мы должны изменить планы еще раз», – написала Фредериксен в своем аккаунте в Instagram.

В прошлом году Фредериксен отложил свадьбу из-за парламентских выборов, проходивших 5 июня.

Фредериксен сказала, что она, вероятно, «скоро выйдет замуж», и высоко оценила терпение своего жениха.

Метте Фредериксен и ее жених Бо Тенгберг познакомились в 2014 году и обручились в 2017-м.

Тэги: премьер-министр, Дания, свадьба