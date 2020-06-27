Японский футболист может выиграть два европейских чемпионата за три дня

25-летний Такуми Минамино может удвоить количество золотых наград национальных чемпионатов в сезоне 2019/20.

Накануне «Ливерпуль» в первый раз в своей истории выиграл Английскую премьер-лигу. В составе «красных» заслужил право получить золотую медаль и вингер Такуми Минамино, который отыграл после своего зимнего трансфера пять матчей за «Ливерпуль» (для того, чтобы получить медаль АПЛ, нужно провести минимум пять матчей в составе команды).

Однако 25-летний уроженец Осаки может удвоить количество золотых наград национальных чемпионатов в сезоне 2019/20. Для этого его бывшей команде РБ «Зальцбург» необходимо 28 июня победить одного из аутсайдеров чемпионата Австрии «Хартберг», чтобы в седьмой подряд стать чемпионом своей страны.

Минамино в составе «Зальцбурга» пять раз подряд (пока еще без учета текущего сезона) становился чемпионом Австрии.

Добавим, что за три тура до финиша чемпионата ближайший преследователь «Зальцбурга» – ЛАСК – отстает в турнирной таблице на 8 очков.

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