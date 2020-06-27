В Индии женщина в больнице узнала, что она… мужчина
Из-за болей в животе 30-летней жительнице Бирбхума пришлось обратиться к врачам, которые выяснили, что всю свою жизнь она была мужчиной.
Она имела все биологические признаки женщины и вела обычную жизнь, пока лечившие ее врачи не обнаружили, что она была мужчиной, сообщает Press Trust of India.
«Ее голос, развитая грудь, наружные половые органы – все это указывает на то, что она женщина», – рассказал онколог Анупам Дутта.
Но у пациентки отсутствуют яичники и никогда не было менструации. При этом она была замужем девять лет и долго пыталась забеременеть.
Проведя множество анализов, врачи подтвердили, что ее истинный пол – мужской. Медики также провели кариотипирование, на котором у пациентки выявили мужские половые хромосомы XY.
Боли в животе, с которыми она пришла к врачам, оказались раком яичка. Как пишет издание, это стало очередным потрясением для супругов.
В настоящее время женщина проходит курс химиотерапии.
В медицине подобное явление называется синдромом нечувствительности к андрогенам или синдромом Морриса. Люди с таким нарушением рождаются крайне редко. Однако, что удивительно, у 28-летней сестры пациентки также был обнаружен подобный синдром.
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