НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
12:52 27 Июня 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Индии женщина в больнице узнала, что она… мужчина

Из-за болей в животе 30-летней жительнице Бирбхума пришлось обратиться к врачам, которые выяснили, что всю свою жизнь она была мужчиной.

Она имела все биологические признаки женщины и вела обычную жизнь, пока лечившие ее врачи не обнаружили, что она была мужчиной, сообщает Press Trust of India.

«Ее голос, развитая грудь, наружные половые органы – все это указывает на то, что она женщина», – рассказал онколог Анупам Дутта.

Но у пациентки отсутствуют яичники и никогда не было менструации. При этом она была замужем девять лет и долго пыталась забеременеть.

Проведя множество анализов, врачи подтвердили, что ее истинный пол – мужской. Медики также провели кариотипирование, на котором у пациентки выявили мужские половые хромосомы XY.

Боли в животе, с которыми она пришла к врачам, оказались раком яичка. Как пишет издание, это стало очередным потрясением для супругов.

В настоящее время женщина проходит курс химиотерапии.

В медицине подобное явление называется синдромом нечувствительности к андрогенам или синдромом Морриса. Люди с таким нарушением рождаются крайне редко. Однако, что удивительно, у 28-летней сестры пациентки также был обнаружен подобный синдром.

Источник:
Тэги: Индия, мужчины, женщины

Новости по теме

Впервые в истории женщина выиграла у мужчины на чемпионате мира по дартсу

Фэллон Шеррок вошла в историю, став первой женщиной-игроком в дартс, которая победила мужчину на чемпионате мира.

Двух китайских бегуний подозревают в том, что они – мужчины

Однако Ассоциация легкой атлетики Китая официально подтвердила принадлежность Ляо Мэньсью и Тун Цзенхуань к женскому полу.

В Индии начались протесты из-за посещения храма женщинами

В индийском штате Керала начались протесты из-за посещения женщинами храма в городе Сабаримала – одного из крупнейших мест паломничества индуистов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты