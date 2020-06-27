Россия платила талибам за убийство американских солдат

Разведка США пришла к выводу, что российские военные предлагали награды связанным с талибами боевикам в Афганистане, чтобы те убили американских военных. Также участники группировки «Талибан» могли убивать других военных из числа международной коалиции.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Военная разведка США подготовила об этом детальный доклад. При этом указано, что информация о сотрудничестве РФ с талибами стала известна американцам несколько месяцев назад.

Эти данные были подтверждены во время допросов захваченных в Афганистане боевиков. Информацию также передали президенту США Дональду Трампу. NYT ссылается на анонимных чиновников, которые сообщили, что Трамп не решил, как на это реагировать.

Белый дом, ЦРУ и канцелярия директора национальной разведки отклонили запросы NYT о комментарии. В то же время, в Кремле сказали, что не слышали о подобных обвинениях.

NYT предполагает, что РФ хочет оставить американцев втянутыми в войну, чтобы отомстить за убийство русских наемников в США в Сирии, где Москва поддерживает президента Башара Асада.