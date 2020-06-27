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15:19 27 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Швейцарии приговорили к тюрьме бывшего народного депутата

Его приговорили к 28 месяцам тюремного заключения.

Суд в Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро.

Кроме Мартыненко швейцарский суд признал виновным еще одного украинца – Павла Скаленко, который также фигурирует в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.

Мартыненко приговорили к наказанию в виде 28 месяцев тюремного заключения, 12 из которых – «безусловного отбывания», Скаленко – к 24 месяцам заключения.

Оба осужденных подозревались в открытии счетов в швейцарских банках, с которых приобретались недвижимость и активы в Швейцарии и других странах. Таким образом отмывались средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии.

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Тэги: суд, Швейцария, Николай Мартыненко

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