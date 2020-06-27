Киевская область ужесточила карантин
Ограничения введено до улучшения эпидемиологической ситуации в области. Будет ограничена работа кафе и развлекательных заведений.
Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании приняла решение ввести в Киевской области дополнительные противоэпидемические меры, сообщает пресс-служба ОГА 27 июня.
Так, с 26 июня комиссия решила ограничить на территории области:
- проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек – 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;
- время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.
Кроме того, было решено усилить контроль:
- за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;
- за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в учреждениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;
- установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.
- провести разъяснительную работу среди населения области через СМИ, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Также принято решение ежедневно проводить мониторинг противоэпидемической ситуации на территории области и в случае изменений показателей эпидемической ситуации инициировать проведение внеочередного заседания по рассмотрению вопроса по внедрению или отмене ослаблений противоэпидемических мероприятий.
«Ограничение введено до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области», – сказано в сообщении.
В Киевской области 50 новых случаев заболевания за сутки, один человек скончался, 43 человека выздоровели, сейчас в области болеет 1 141 человек (на шесть больше за сутки).
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