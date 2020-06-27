В Сумах чиновники нажились на коронавирусе

Служба безопасности Украины разоблачила сделку по недополучению больницей в Сумах 18 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Служба безопасности Украины задокументировала злоупотребления чиновников, в результате которых одна из клинических больниц в Сумах получила вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких лишь 5″, – сообщили в СБУ.

По предварительным данным следствия, согласно заключенному договору, коммерческой структуре было перечислено более 17 000 000 гривен бюджетных средств.

На эту сумму фирма должна была поставить в больницу 23 аппарата ИВЛ, однако фактически лечебное учреждение получило лишь 5 аппаратов.

За злоупотребление властью подозреваемым грозит тюрьма и отстранение от должностей.