В Сумах чиновники нажились на коронавирусе
Служба безопасности Украины разоблачила сделку по недополучению больницей в Сумах 18 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«Служба безопасности Украины задокументировала злоупотребления чиновников, в результате которых одна из клинических больниц в Сумах получила вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких лишь 5″, – сообщили в СБУ.
По предварительным данным следствия, согласно заключенному договору, коммерческой структуре было перечислено более 17 000 000 гривен бюджетных средств.
На эту сумму фирма должна была поставить в больницу 23 аппарата ИВЛ, однако фактически лечебное учреждение получило лишь 5 аппаратов.
За злоупотребление властью подозреваемым грозит тюрьма и отстранение от должностей.
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