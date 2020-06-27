НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
18:34 27 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Сумах чиновники нажились на коронавирусе

Служба безопасности Украины разоблачила сделку по недополучению больницей в Сумах 18 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Служба безопасности Украины задокументировала злоупотребления чиновников, в результате которых одна из клинических больниц в Сумах получила вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких лишь 5″, – сообщили в СБУ.

По предварительным данным следствия, согласно заключенному договору, коммерческой структуре было перечислено более 17 000 000 гривен бюджетных средств.

На эту сумму фирма должна была поставить в больницу 23 аппарата ИВЛ, однако фактически лечебное учреждение получило лишь 5 аппаратов.

За злоупотребление властью подозреваемым грозит тюрьма и отстранение от должностей.

Источник:

Новости по теме

Киевская область ужесточила карантин

Ограничения введено до улучшения эпидемиологической ситуации в области. Будет ограничена работа кафе и развлекательных заведений.

В ВСУ более 20 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

Из новых заболевших 13 человек госпитализированы, еще восемь лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Суд нашел новые доказательства того, что MH17 сбили Буком

После запуска ракеты сепаратисты предположили, что сбили украинский военный самолет, свидетельствует из их переговоров.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты