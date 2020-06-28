Бразильский футболист упал в автомобиле с 200-метровой скалы, но отделался ссадинами

Полузащитник бразильского футбольного клуба «Крузейро» 35-летний Энрике угодил в страшную в аварию.

Автомобиль упал в со скалы 200-метровой высоты в окрестностях бразильского государственного парка Рола Мока, сообщает Globo Esporte.

Для того чтобы спасти футболиста, были задействованы четыре пожарные машины.

После катастрофы футболист был растерян и не смог ничего рассказать о причинах аварии.

Сейчас Энрике находится в больнице под наблюдением врачей. Он в сознании, у него не диагностировано переломов, он отделался лишь незначительными ссадинами.

В прошлом сезоне Энрике провел за «Крузейро» 33 матча в рамках бразильской Серии A, но не отметился результативными действиями.

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