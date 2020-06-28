В Киеве пожар на той же улице, где взорвался дом

Пожар произошел в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а, вероятно, возгорание возникло на 12 этаже, на место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.

На улице Соломии Крушельницкой в Киеве пожар недалеко от дома, в котором 21 июня произошел взрыв, сообщает Украинская правда.

Пожар произошел в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а. Вероятно, возгорание возникло на 12 этаже. Возле дома врачи скорой дали успокоительное жительнице квартиры, где произошел пожар.

На место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.

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