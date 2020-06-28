НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
18:00 28 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве пожар на той же улице, где взорвался дом

Пожар произошел в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а, вероятно, возгорание возникло на 12 этаже, на место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.

На улице Соломии Крушельницкой в Киеве пожар недалеко от дома, в котором 21 июня произошел взрыв, сообщает Украинская правда.

Пожар произошел в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а. Вероятно, возгорание возникло на 12 этаже. Возле дома врачи скорой дали успокоительное жительнице квартиры, где произошел пожар.

На место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.

Источник:
Тэги: Киев, пожар, ГСЧС

Новости по теме

Из горящего здания министерства спасены люди

В Киеве горело здание Министерства культуры Украины.

В Киеве за сутки сгорели шесть автомобилей

Самый крупный пожар произошел на улице Закревского в жилмассиве Троещина, где горели четыре авто.

В Киеве на территории радиозавода произошел пожар

Возгорание произошло в деревообрабатывающем цеху предприятия «Киевский радиозавод», пожарным удалось не допустить распространения огня, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты