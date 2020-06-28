В Киеве митинговали за свободу Беларуси

Активисты вышли на марш солидарности с лозунгами «Свободу Беларуси!», «Нет – репрессиям!», «Свободу политзаключенным!», «Нет – пыткам в тюрьмах».

В центре Киева прошел марш солидарности с Беларусью, сообщает Укринформ.

Марш начался с Майдана Незалежности, затем активисты пришли к памятнику белорусскому герою Небесной сотни Михаилу Жизневскому на улице Грушевского, где почтили минутой молчания память погибшего активиста.

После этого участники колонной двинулись к посольству Беларуси в Киеве, где планируется провести митинг.

На марше присутствует белорусская и украинская национальная символика, активисты скандируют «Свободу Беларуси!», «Нет – репрессиям!», «Свободу политзаключенным!», «Нет – пыткам в тюрьмах».

Общественные активисты хотят привлечь внимание международного сообщества к ситуации, которая сейчас происходит в Беларуси.

Напомним, что в Беларуси на 9 августа назначены очередные президентские выборы. Но в последнее время в стране были арестованы главные потенциальные оппоненты нынешнего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года.

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