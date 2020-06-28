В Киеве митинговали за свободу Беларуси
Активисты вышли на марш солидарности с лозунгами «Свободу Беларуси!», «Нет – репрессиям!», «Свободу политзаключенным!», «Нет – пыткам в тюрьмах».
В центре Киева прошел марш солидарности с Беларусью, сообщает Укринформ.
Марш начался с Майдана Незалежности, затем активисты пришли к памятнику белорусскому герою Небесной сотни Михаилу Жизневскому на улице Грушевского, где почтили минутой молчания память погибшего активиста.
После этого участники колонной двинулись к посольству Беларуси в Киеве, где планируется провести митинг.
На марше присутствует белорусская и украинская национальная символика, активисты скандируют «Свободу Беларуси!», «Нет – репрессиям!», «Свободу политзаключенным!», «Нет – пыткам в тюрьмах».
Общественные активисты хотят привлечь внимание международного сообщества к ситуации, которая сейчас происходит в Беларуси.
Напомним, что в Беларуси на 9 августа назначены очередные президентские выборы. Но в последнее время в стране были арестованы главные потенциальные оппоненты нынешнего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года.
Новости по теме
Пожар произошел в доме на улице Соломии Крушельницкой, 3а, вероятно, возгорание возникло на 12 этаже, на место происшествия выехали 7 автомобилей ГСЧС.
Ограничения введено до улучшения эпидемиологической ситуации в области. Будет ограничена работа кафе и развлекательных заведений.
Ночью в Дарницком районе столицы сгорели павильоны по сбору вторсырья и продаже овощей, один человек погиб.