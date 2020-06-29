В Нижнем Новгороде продают грязную рубашку Путина

Продавец утверждает, что Путин забыл предмет одежды в гостиничном номере.

На российском интернет-сервисе объявлений «Авито» появилась в продаже рубашка, которая якобы принадлежала президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Рубашку размера 48-50 (XL) нашли в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде, куда приезжал президент России.

Продавец утверждает, что рубашка была найдена при уборке номера. После обнаружения ее не стирали. Также автор объявления готов отдать рубашку «на экспертизу».

«Обычно после того, как президент посещает какую-то гостиницу, спецподразделения обыскивают номер и находят забытые вещи. Но тут, видимо, что-то сработало не так. И рубашка оказалась у моего знакомого», – сказал автор лота.

Мужчина предположил, что ее сшили вручную на заказ, поскольку на бирке не указан производитель и сказал, что 165 тысяч – минимальна цена за рубашку.

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