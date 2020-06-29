В Николаеве жена депутата облсовета выстрелила себе в голову

В полицию обратился муж погибшей депутат областного совета от партии Батькивщина Игорь Ивануна, утверждают местные СМИ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели жены депутата Николаевского облсовета, которая выстрелила себе в голову. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 29 июня.

Указано, что сегодня утром в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата областного совета о том, что его жена из травматического оружия ранила себя в голову.

На месте было установлено, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Предварительно начато расследование по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

В свою очередь местное издание Новости-N сообщает, что инцидент произошел в районе Варваровка в доме по переулку Урожайному.

«В полицию обратился муж погибшей депутат областного совета от партии Батькивщина Игорь Ивануна. По его словам, жена покончила с собой, выстрелив в голову из принадлежащего ему пистолета», – говорится в сообщении.

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