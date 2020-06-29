При входе в мавзолей Ленина будут измерять температуру
С 1 июля вновь начнут пускать посетителей в Мавзолей, но только при наличии у них масок и перчаток.
Как сообщается на сайте ФСО РФ, пропуск посетителей к телу В. И. Ленина будет осуществляться только при наличии у них масок и перчаток, а также «при отсутствии повышенной температуры тела, после ее замера в пункте пропуска».
Мавзолей был временно закрыт для посещения 18 марта «в связи с проведением профилактических работ».
«Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник, что Мавзолей закрыт на фоне коронавируса, однако некоторые профилактические работы действительно планировались.
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