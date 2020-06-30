Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса усиливается

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус говорит, что «пандемия на глобальном уровне набирает темп».

«Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению», – отметил он в ходе брифинга 29 июня.

По словам Гебрейсуса, введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие COVID-19, но не остановили распространение болезни целиком.

«Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом», – подчеркнул глава ВОЗ.

Он отметил, что «несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп».

Спустя более полгода после выявления первого очага коронавируса COVID-19 число зараженных в мире достигло 10 млн человек, а число летальных исходов – 500 тысяч.

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