Более половины жителей Токио против проведения Олимпиады

Об этом свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного агентством Kyodo и телеканалом Tokyo MX.

27,7% респондентов высказались за полную отмену Олимпиады, а 24% считают, что Игры следует перенести повторно.

За проведение Олимпиады в назначенные сроки высказались 46,3% опрошенных, но 31,1% из них полагают, что соревнования необходимо провести в сокращенном формате.

Изначально Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом текущего года, но были перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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