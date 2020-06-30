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08:24 30 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В НАСА изобрели «антикоронавирусное» ожерелье

Оно вибрирует каждый раз, когда его хозяин пытается дотронуться до лица, ведь глаза, рот и нос – главные пути проникновения коронавируса в организм.

Это устройство, называемое PULSE, использует инфракрасный датчик приближения. Внутри ожерелья включается моторчик, как только оно фиксирует движение руки вблизи лица, сообщает Daily Mail.

В НАСА уточнили, что устройство нельзя использовать вместо маски и других средств индивидуальной защиты от коронавируса, а только вместе с ними.

Ранее американское космическое агентство разработало аппарат искусственной вентиляции легких для лечения пациентов с коронавирусом.

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Тэги: НАСА, коронавирус

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