В НАСА изобрели «антикоронавирусное» ожерелье
Оно вибрирует каждый раз, когда его хозяин пытается дотронуться до лица, ведь глаза, рот и нос – главные пути проникновения коронавируса в организм.
Это устройство, называемое PULSE, использует инфракрасный датчик приближения. Внутри ожерелья включается моторчик, как только оно фиксирует движение руки вблизи лица, сообщает Daily Mail.
В НАСА уточнили, что устройство нельзя использовать вместо маски и других средств индивидуальной защиты от коронавируса, а только вместе с ними.
Ранее американское космическое агентство разработало аппарат искусственной вентиляции легких для лечения пациентов с коронавирусом.
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