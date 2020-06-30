Уже на этой неделе Рада может легализовать казино

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении на пленарной неделе с 30 по 3 июля.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета.

«На этой неделе будет также много вопросов… Один из первых – это вопрос о так называемом «игорном бизнесе», – сказал он.

Разумков отметил, что также на этой пленарной неделе Рада рассмотрит 4 или 5 законопроектов, взаимосвязанных с медицинской реформой.

Он сообщил, что от фракций и депутатских групп поступило предложение о том, чтобы Рада работала до 15:00 30 июня и 2 июля, которое будет рассмотрено сегодня.