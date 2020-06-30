Уже на этой неделе Рада может легализовать казино
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении на пленарной неделе с 30 по 3 июля.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе согласительного совета.
«На этой неделе будет также много вопросов… Один из первых – это вопрос о так называемом «игорном бизнесе», – сказал он.
Разумков отметил, что также на этой пленарной неделе Рада рассмотрит 4 или 5 законопроектов, взаимосвязанных с медицинской реформой.
Он сообщил, что от фракций и депутатских групп поступило предложение о том, чтобы Рада работала до 15:00 30 июня и 2 июля, которое будет рассмотрено сегодня.
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