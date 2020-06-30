В СМИ раскрыли схему шантажа бизнеса тайными записями переговоров с чиновниками и правоохранителями
Журналисты разоблачили спайку вымогателей Михаила Романяка и Виталия Михалюка, которые, используя связи среди высокопоставленных чиновников и в силовых структурах.
Журналисты разоблачили спайку вымогателей Михаила Романяка и Виталия Михалюка, которые, используя связи среди высокопоставленных чиновников и в силовых структурах. Об это говорится в журналистском расследовании, опубликованном на ОРД.
Под видом переговорщиков записывают все разговоры представителей бизнеса с коррумпированными госслужащими и затем шантажируют записями всех участников, говорится в расследовании,.
Михаил Романяк и Виталий Михалюк известны как в высших кругах власти, так и в бизнесе как посредники в решении проблем, преимущественно с законом. Характерно, что нередко эти проблемы переговорщики сами создают для бизнеса – с тем, чтобы впоследствии склонить компанию к сотрудничеству, утверждает автор материала Сергей Звягинцев.
При этом вымогатели негласно ведут записи всех переговоров.
«Все разговоры пишутся… В сейфе годами хранится каждый диалог до последней реплики и мата в туалете. Тут вам и торговля с заказчиками, и договоренности с силовиками, и допусловия, и «теплые встречи» друг с другом… Как только какая-то из сторон начинает… проявлять строптивость, ей напоминают: ты на крючке. Не хочешь, чтобы весь мир узнал, с кем и на каких условиях ты договаривался? Плати! Этот безотказный инструмент парни используют не только как гарантию безопасности своего трудного бизнеса, но и примитивно – когда хотят денег»,- говорится в расследовании.
В распоряжении редакции оказалась часть этих записей, а также – другие разоблачительные материалы, сообщает ресурс. Журналисты-расследователи планируют обнародовать целую серию материалов.
«Самое вкусное и интересное – впереди. Информации и компромата на Романяка и Михайлюка хватит на несколько десятков журналистских сенсаций и на не один десяток томов уголовных дел. Как говорится: не переключайтесь! Будет ярко»,- обещает автор статьи С. Звягинцев.
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