На Западной Украине снова землетрясение
В понедельник, 29 июня, в Черновицкой области произошло землетрясение силой 2,4 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля.
Сейсмологам удалось зафиксировать подземные толчки в районе города Новоднестровск, Сокирянского района в 11:41 на глубине 5 км. Землетрясение было силой в 2,4 балла по шкале Рихтера. Как отмечают в центре, подземные толчки не представляли угрозы для населения, а интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.
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