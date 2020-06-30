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14:36 30 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Западной Украине снова землетрясение

В понедельник, 29 июня, в Черновицкой области произошло землетрясение силой 2,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщила пресс-служба Главного центра специального контроля.

Сейсмологам удалось зафиксировать подземные толчки в районе города Новоднестровск, Сокирянского района в 11:41 на глубине 5 км. Землетрясение было силой в 2,4 балла по шкале Рихтера. Как отмечают в центре, подземные толчки не представляли угрозы для населения, а интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

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