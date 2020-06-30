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15:30 30 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Правительство Китая подписало резонансный закон о Гонконге

Закон предполагает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры под контролем центрального правительства Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило китайское государственное информагентство Синьхуа.

Кроме того, Постоянный комитет Всекитайского сбрания народных представителей единогласно одобрил включение этого закона в приложение 3 Конституции Гонконга.

Новый закон нацелен на предотвращение сепаратизма и подрыва власти КНР, а также сговора с иностранными антикитайскими силами.

Он предусматривает возможность пожизненного заключения для наиболее серьезных преступлений из этой категории.

Закон также предполагает создание на территории Гонконга специальной силовой структуры под контролем центрального правительства Китая. Его возглавит один из заместителей министра общественной безопасности КНР.

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Тэги: закон, Китай, протесты, Гонконг

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