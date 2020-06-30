Очередная сессия закончится 17 июля и парламент уйдет на каникулы, но при необходимости депутаты могут собраться.

Верховная Рада не будет продлевать работу на летние каникулы, но при необходимости может собраться на внеочередное заседание. Об этом сообщил во вторник, 30 июня, спикер парламента Дмитрий Разумков.

Ранее нардеп от Слуги народа Елена Мошенец заявила, что парламент может продолжить работу до конца лета.

«Если мы говорим о промежутке времени между сессиями, это не всегда отпуск. Например, если мы посмотрим на промежуток между 2 и 3 сессией, много комитетов продолжали работу, кто-то уехал отдохнуть, кто-то не ездил. Если мы говорим о работе ВР, насколько мне известно, большинство нардепов продолжать работать, кто у себя на округах, кто по месту жительства и проводить много других вещей, связанных с работой нардепа, а это не только заседания комитетов или пленарные заседания», – рассказал Разумков.

При этом глава парламента считает, что из-за ситуации с коронавирусом вряд ли кто-то будет уезжать далеко за границу.

«Если потребуется собрание ВР, у нас есть механизм – внеочередная сессия ВРУ. Она созывается по требованию 150 нардепов или президента. Если мы будем видеть, что необходимо созвать – все готовы приехать и провести такую внеочередную сессию», – сказал Разумков.

По графику сессия должна завершиться 17 июля, тогда парламент официально уйдет на каникулы.

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