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20:30 30 Июня 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Мировой туризм никогда не вернется в то же состояние, в котором он был до COVID-19

Из-за пандемии коронавируса люди навсегда изменят свое мнение касательно туристических и рабочих поездок.

Об этом заявил главный исполнительный директор сервиса по бронированию жилья Airbnb Брайан Чески, сообщает Axios.

По мнению Чески, туризм никогда не будет таким, как до COVID-19. Этому способствует изменение в отношении людей к путешествиям.

Специалист считает, что туристы будут предпочитать отдых ближе к дому, отдавая предпочтение национальным паркам.

Также Чески считает, что множество людей пересмотрят необходимость полетов для отдыха и рабочих поездок. Конференции и встречи перейдут в онлайн, а путешественники откажутся от «лишней» необходимости садиться в самолет.

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Тэги: туризм, карантин, covid-19

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