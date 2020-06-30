Мировой туризм никогда не вернется в то же состояние, в котором он был до COVID-19
Из-за пандемии коронавируса люди навсегда изменят свое мнение касательно туристических и рабочих поездок.
Об этом заявил главный исполнительный директор сервиса по бронированию жилья Airbnb Брайан Чески, сообщает Axios.
По мнению Чески, туризм никогда не будет таким, как до COVID-19. Этому способствует изменение в отношении людей к путешествиям.
Специалист считает, что туристы будут предпочитать отдых ближе к дому, отдавая предпочтение национальным паркам.
Также Чески считает, что множество людей пересмотрят необходимость полетов для отдыха и рабочих поездок. Конференции и встречи перейдут в онлайн, а путешественники откажутся от «лишней» необходимости садиться в самолет.
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Усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и «остальных заведений, которые есть в стране», сказал Степанов.
Ограничения введено до улучшения эпидемиологической ситуации в области. Будет ограничена работа кафе и развлекательных заведений.
Накануне COVID-19 диагностировали у более 183 тысяч человек, больше всего – в Северной и Южной Америке.