Первая леди Зеленская никак не вылечится от коронавируса
Первая леди Елена Зеленская чувствует себя лучше, но еще продолжает лечение в больнице коронавируса и вызванной им пневмонии.
Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.
«Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей», – сказано в нем.
12 июня Офис Президента сообщил, что Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19, но чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.
16 июня Зеленскую госпитализировали с пневмонией средней степени тяжести из-за коронавирусной инфекции.
После того, как первая леди заболела, Зеленский прошел тест на коронавирус и получил негативный результат.
Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.
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