Шахматы назвали расистской игрой

В Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) назвали шахматы расистским видом спорта, так как по правилам белые фигуры ходят первыми.

Ведущий ABC Radio Sydney Джеймс Валентайн увидел твит какого-то мужчины, у которого ребенок спросил: «Папа, почему в шахматах белые всегда ходят первыми?» Валентайн тоже задумался и решил, что это станет темой для его дневного радиошоу.

«Они считают шахматы расистскими, так как белые всегда ходят первыми. Доверьтесь финансируемому налогоплательщиами национальному вещателю, чтобы он применял идеологические рамки ко всему в Австралии! Коронавирус вызвал такую драму, а ABC вещает на нерелевантные темы. Я поражен!» – отреагировал в Twitter бывший австралийский шахматист Джон Адамс.

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров посоветовал недовольным не играть в шахматы и выбрать другое занятие.

«Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская – пожалуйста, возьмите го – там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо, тратя деньги налогоплательщиков для «расследования», – отметил Каспаров.

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