Месси забил 700-й гол в карьере

В рамках 33-го тура Ла Лиги центральным поединком был матч на «Ноу Камп» между «Барселоной» и «Атлетико». Итоговый результат (2:2) вряд ли обрадовал хозяев. Однако…

Однако в этом матче произошло знаковое событие для капитана «блаугранас» Лионеля Месси.

На 50-й минуте изрядно помолодевший аргентинец забил гол с пенальти, таким образом доведя количество забитых голов за карьеру до 700.

Отметим, что все эти голы Лео распределил всего между двумя командами – 630 голов Месси забил в футболке «Барселоны», а остальные 70 за национальную сборную Аргентины.

Добавим, что 122 гола Лионель забил в рамках еврокубковых турниров, а в Ла Лиге на его счету теперь 441 мяч.

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