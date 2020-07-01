НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
10:15 01 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Оппонента Лукашенко сняли с выборов

По данным ЦИК, Валерий Цепкало собрал недостаточно подписей для регистрации кандидатом в президенты.

Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало. Он собрал недостаточное количество подписей для регистрации кандидатов президенты.

По данным ЦИК, Цепкало собрал более 75 из 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Однако он передал в Избирательную комиссию более 106 тысяч голосов, однако ЦИК признал меньше половины из них.

После проверок Виктор Бабарико собрал 165 744 подписей, Александр Лукашенко – более 1,9 млн, Анна Канопацкая – 146 588, Сергей Черечня – 143 109, Андрей Дмитриев – 106 841, Светлана Тихановская – 104 757.

Источник:

Новости по теме

Первая леди Зеленская никак не вылечится от коронавируса

Первая леди Елена Зеленская чувствует себя лучше, но еще продолжает лечение в больнице коронавируса и вызванной им пневмонии.

В соседней галактике внезапно исчезла звезда, которая ярче Солнца в 2,5 млн раз

Астрономы считают, что она или «загородилась» облаком пыли, или же превратилась в черную дыру.

Мировой туризм никогда не вернется в то же состояние, в котором он был до COVID-19

Из-за пандемии коронавируса люди навсегда изменят свое мнение касательно туристических и рабочих поездок.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты