Оппонента Лукашенко сняли с выборов

По данным ЦИК, Валерий Цепкало собрал недостаточно подписей для регистрации кандидатом в президенты.

Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало. Он собрал недостаточное количество подписей для регистрации кандидатов президенты.

По данным ЦИК, Цепкало собрал более 75 из 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Однако он передал в Избирательную комиссию более 106 тысяч голосов, однако ЦИК признал меньше половины из них.

После проверок Виктор Бабарико собрал 165 744 подписей, Александр Лукашенко – более 1,9 млн, Анна Канопацкая – 146 588, Сергей Черечня – 143 109, Андрей Дмитриев – 106 841, Светлана Тихановская – 104 757.