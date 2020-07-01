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16:58 01 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Уволены сразу четыре замминистра образования

Кабинет Министров уволил 4 заместителей министра образования и науки.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, уволены были первый замминистра образования Юрий Полюхович и замы Петр Коржевский, Егор Стадный и Максим Ярмистый.

В Министерстве образования и науки остались заместители Любомира Мандзий и Светлана Даниленко.

25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета заместителем министра образования и науки и исполняющим обязанности министра образования и науки вместо Любомиры Мандзий.

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