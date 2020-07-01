В Украине в 6 раз поднимут штрафы за превышение скорости

Речь идет о тех нарушителях, которые регулярно превышает скорость более чем на 50 км/ч.

В МВД планируют в сентябре предложить парламенту принять законопроект, который увеличит штрафы за превышение скорости. Размер новый штрафов хотят значительно увеличить.

Об этом заявил на брифинге замглавы МВД Антон Геращенко.

Речь идет о тех, кто систематически превышает скорость более, чем на 50 км/ч. МВД буде предлагать повысить штраф с 510 до 3 400 гривен.

«Мы считаем, что 510 гривен – слишком невысокая плата за то, что отдельные граждане позволяют себе рисковать, проезжая по улицам городов со скоростью 130-180 км/ч», – заявил он.

Отметим, сейчас, если человек превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч – 510 гривен.