Из Украины выдворили «вора в законе» Тенго Гальского

Полиция выдворила из Украины криминального авторитета Тенгиза Чарая по прозвищу «Тенго Гальский» с запретом въезда на территорию Украины на 23 года.

«Сегодня, 1 июля, «вор в законе» по кличке «Тенго Гальский» выдворен за пределы Украины с запретом въезда в Украину на 23 года» – сказано в сообщении ведомства.

22 ноября 2019 года криминальный авторитет был задержан сотрудниками управления стратегических расследований в Ривненской области.

Указано, что он направлялся в столицу и охарактеризовал свою поездку как «дружеский визит к старым друзьям».

По данным оперативников, криминальный авторитет ехал в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков, полученных в результате совершения имущественных преступлений.

По решению суда он был помещен в госучреждения «Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине» с последующим принудительным выдворением.