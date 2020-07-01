Слово «черный» теперь будут писать с заглавной буквы

Солидное американское издание собирается из-за протестов против расовой дискриминации писать в статьях слово «черный» с заглавной буквы. Это правило не коснется слова «белый».

Газета The New York Times собирается изменить написание слова black (черный) в своих материалах. Слово будут писать с заглавной буквы – в знак уважения к темнокожим, говорится на сайте издания.

Как отметили исполнительный редактор The New York Times Дин Баке и его заместитель по стандартам Филип Корбетт, при описании «людей и культур африканского происхождения как в США, так и где-либо еще» будет использоваться слово «черный», написанное с заглавной буквы.

Отмечается, что сначала было опрошено более сотни сотрудников издания, а потом принято данное решение.

Руководство The New York Times подчеркнуло, что на это повлияли протесты против расовой дискриминации в США.

Отмечается, что газета уже давно пишет с заглавной буквы слова «азиатоамериканцы» (Asian-American) и «латиносы» (Latino). Тогда как слово «белый» издание пишет и будет продолжать писать со строчной буквы.

Ранее подобное предложение поступило от агентства Associated Press.

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