Зеленский внес в Раду законопроект об «инвестиционных нянях»

В офисе президент говорят, что законопроект прежде всего о предоставлении стимулирующих инструментов господдержки инвестиционным проектам.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Об этом сообщает замглавы офиса президента Юлия Ковалив в Facebook в среду, 1 июля.

«Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский вносит на рассмотрение в Верховную Раду проект Закона Украины О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Это так называемый закон об «инвестиционных нянях», – написала Ковалив.

По словам Ковалив, этот законопроект в первую очередь касается предоставления ряда стимулирующих инструментов государственной поддержки инвестиционным проектам.

Законопроектом предусматривается: закрепление гарантий для инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины на 15 лет, назначение инвестиционного менеджера, уполномоченного на сопровождение инвестора в процессе подготовки и реализации проекта; предоставление налоговых льгот (освобождение от уплаты налога на прибыль, освобождение от уплаты пошлины и НДС при ввозе в Украину нового оборудования); упрощенное предоставление в пользование земельных участков, необходимых для реализации проекта; строительство/реконструкция смежной инфраструктуры за счет государства (автомобильные дороги, электрические и газовые, тепло-, водо- сети, инженерные коммуникации и т.д.).

«Хочу подчеркнуть, что общий объем государственной поддержки будет составлять до 30% от суммы инвестиций в проект», – продолжила Ковалив.

Законопроект также будет поддерживать проекты украинских и иностранных инвесторов при следующих условиях: сумма инвестиций должна составлять минимум 30 млн евро; создание не менее 150 новых рабочих мест со средней заработной платой работников не менее, чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей сфере в регионе; срок реализации проекта – 5 лет, срок действия специального инвестиционного договора с правительством – 15 лет.

Ковалив отмечает, что опыт соседних стран показывает, что наличие инструментов государственной поддержки является существенным конкурентным преимуществом в контексте наращивания объема стратегических инвестиционных проектов. За последние 20 лет Украиной было привлечено в среднем в три раза меньше инвестиций, чем странами-соседями, привела данные Ковалив.

«Данным законопроектом мы хотим заверить инвесторов в политической готовности Украины к поддержке инвестиционной деятельности. Этот законопроект крайне важен и необходим нашему государству, и я призываю Верховную Раду поддержать его и проголосовать в ближайшее время!» – резюмировала чиновница.

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