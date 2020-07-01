В планах Кремля отобрать 95% влияния Лукашенко

Шокирующие факты привел посол Беларуси в РФ.

Россия в 2019 году предлагала Минску передать на наднациональный уровень 95% полномочий. Такое заявление сделал белорусский посол в РФ Владимир Семашко во время онлайн-брифинга ко Дню независимости Беларуси, сообщает Белорусское Телеграфное Агентство.

«Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение (не буду называть авторов с российской стороны). И когда мы посмотрели и его передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное «руки вверх» называется. Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть», – рассказал посол Беларуси в РФ.

В качестве примера он привел Европейский союз, где насчитал только 18% функций, которые отданы были на наднациональный уровень

«А в том документе, который нам 13 февраля 2019 года предложили, я насчитал 95% функций наднациональных», – добавил Семашко.

Говоря о введении общей валюты в Союзном государстве, посол отметил, что, независимо от размеров экономик, в едином эмиссионном центре должно быть равноправие.

«Если принимается какое-то решение по эмиссии, девальвации, то оно должно приниматься консенсусом. Тогда не ущемляются интересы ни одной, ни другой стороны», – сказал Владимир Семашко и добавил, что налоговое и таможенное законодательство в силу различий в экономике не могут быть одинаковыми, переписанными под копирку, они должны быть только унифицированными.

«Надо разумно подойти к этому вопросу, ни в России, ни в Беларуси никто не хочет терять свой национальный суверенитет», – заявил посол.