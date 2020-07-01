Суд через неделю вернется к избранию меры пресечения для Порошенко
Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко до 8 июля.
Заседание было перенесено, поскольку суд вызывает для дачи показаний понятых, которые присутствовали при вручении подозрения Петру Порошенко в ГБР.
Кроме этого, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты и отказал в отводе прокуроров, включая тех, кто принимает участие в заседании.
Прокуратура просила суд избрать Порошенко личное обязательство сроком до 10 июля, так как в этот день заканчиваются сроки досудебного расследования.
Таким образом, избрание меры пресечения 8 июля будет означать ни что иное, как фарс – личное поручительство на два дня.
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