Суд через неделю вернется к избранию меры пресечения для Порошенко

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения бывшему президенту Петру Порошенко до 8 июля.

Заседание было перенесено, поскольку суд вызывает для дачи показаний понятых, которые присутствовали при вручении подозрения Петру Порошенко в ГБР.

Кроме этого, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты и отказал в отводе прокуроров, включая тех, кто принимает участие в заседании.

Прокуратура просила суд избрать Порошенко личное обязательство сроком до 10 июля, так как в этот день заканчиваются сроки досудебного расследования.

Таким образом, избрание меры пресечения 8 июля будет означать ни что иное, как фарс – личное поручительство на два дня.