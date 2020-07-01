89-летний Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом

Экс-владелец Формулы-1, почетный президент Formula One Management Берни Экклстоун в четвертый раз стал отцом.

Его 44-летняя супруга Фабиана Флози родила мальчика в Швейцарии, его назвали Эйсом.

Во время беременности Фабиана и Берни находились в Бразилии, но приняли решение покинуть страну из-за сложной ситуации с коронавирусом.

У 89-летнего Экклстоун три дочери: младшей Петре 32 года, Тамаре 35 лет, а старшей Деборе 65 лет.

Экклстоун отошел от активных дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешел к американской компании Liberty Media.

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