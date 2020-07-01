Опальный священник назвал РПЦ «главным врагом России»

Слова прозвучали на встрече схиигумена Сергия с представителями материнского комитета «Родительский отпор». Свою речь священник начал с ребенком на руках.

Отец Сергий задался вопросом: «Что мы оставим нашим детям?» По его словам, дети должны получить достойное образование и иметь возможность жить в государстве, где чтут закон Божий.

«Главный враг в России – это Русская православная церковь. То, что вы видите сейчас – это планы тех, кто ненавидит нас русских, вы уже видите в исполнении. Я хочу, чтобы вы не отходили от церкви, чтобы в школах прививался закон Божий. Чтобы в России был православный царь, чтобы был хозяин в России! Хозяин не ворует и не тащит из своего дома», – заявил схиигумен Сергий.

Священник рассказал, что построил пять монастырей «без олигархов и богатых» на народные деньги.

«Знаете почему строимся? Я не путаю церковный карман со своим. Я хочу, чтобы в наших домах и семьях был хозяин. До 1917 года мы не пили и не курили, у нас была могучая держава. Я хочу, чтобы вы жили при православном царе», – рассказал священник.

В конце апреля Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как он раскритиковал церковные и светские власти за введение карантинных ограничений и «проклял» всех, кто посягает на закрытие храмов. Его запретили в служении и назначили ему «ссылку» в мужской скит Иоанна Богослова, расположенный под Среднеуральском. Однако он свой монастырь покидать отказался и записал обращение к патриарху, в котором заявил, что выгонять его придется с Росгвардией.

17 июня стало известно, что на территории Среднеуральского женского монастыря, где находится схиигумен Сергий, были выставлены казачьи посты охраны.

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