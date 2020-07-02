Погорельцева отправляют послом в Испанию
Президент назначил нового посла Украины в Испании
Президент Украины Владимир Зеленский указом номер 263/2020 назначил Сергея Погорельцева новым послом Украины в Испании. Анатолия Щербу, который ранее занимал эту должность уволили указом номер 262/2020.
Сообщает zn.ua
«Назначить Погорельцева Сергея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Испания», – говорится в тексте указа.
Сергей Погорельцев является директором департамента консульской службы – структурного подразделения Министерства иностранных дел Украины. Подразделение создали для выполнения задач и связанной с этим координации работы МИД в сфере защиты прав и интересов граждан Украины за рубежом.
Ранее Погорельцев уже занимал должность посла Украины в Испании, а затем в Княжестве Андорра по совместительству
Новости по теме
Украина имеет достаточно ресурсов для энергетической независимости, особенно с учетом потенциальных залежей сланцевого газа, заявил посол США в Украине Джон Теффт в своей статье в газете KyivPost.
Королева Испании София отменила свой визит в Лондон, где должна была принять участие в праздновании 60-летия восшествия Елизаветы II на престол, из-за разногласий по поводу статуса Гибралтара.
Посол США в Украине Джон Теффт так и не получил от властей разрешения посетить Юлию Тимошенко в Качановской колонии. Он пытался увидеться с Тимошенко еще во время ее содержания в СИЗО.