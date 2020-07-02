Погорельцева отправляют послом в Испанию

Президент назначил нового посла Украины в Испании

Президент Украины Владимир Зеленский указом номер 263/2020 назначил Сергея Погорельцева новым послом Украины в Испании. Анатолия Щербу, который ранее занимал эту должность уволили указом номер 262/2020.

Сообщает zn.ua

«Назначить Погорельцева Сергея Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Испания», – говорится в тексте указа.

Сергей Погорельцев является директором департамента консульской службы – структурного подразделения Министерства иностранных дел Украины. Подразделение создали для выполнения задач и связанной с этим координации работы МИД в сфере защиты прав и интересов граждан Украины за рубежом.

Ранее Погорельцев уже занимал должность посла Украины в Испании, а затем в Княжестве Андорра по совместительству

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