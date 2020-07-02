Жителей Донбасса вывозили голосовать за поправки в Конституцию РФ

Проголосовать могли граждане, которые получили российский паспорт.

Россия привлекла к голосованию за поправки в Конституцию жителей временно оккупированных регионов Донецкой области.

Проголосовать могли граждане, которые получили российский паспорт.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, жителей Донецкой области начали организованно возить в Россию еще 24 июня.

«Оккупационная «власть» обеспечивала организованные поездки жителей Донетчины, которые имеют российские паспорта, в Ростовскую область РФ для голосования за изменения в конституцию РФ», – говорится в сообщении.

В МинВОТ подчеркнули, что при этом все КПВВ в Донецкой области остаются закрытыми: боевики продолжают в одностороннем порядке блокировать их работу.

По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, это вопрос будет вынесен украинской стороной на следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Заседание должно состояться на следующей неделе.