Жителей Донбасса вывозили голосовать за поправки в Конституцию РФ
Проголосовать могли граждане, которые получили российский паспорт.
Россия привлекла к голосованию за поправки в Конституцию жителей временно оккупированных регионов Донецкой области.
Проголосовать могли граждане, которые получили российский паспорт.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По данным ведомства, жителей Донецкой области начали организованно возить в Россию еще 24 июня.
«Оккупационная «власть» обеспечивала организованные поездки жителей Донетчины, которые имеют российские паспорта, в Ростовскую область РФ для голосования за изменения в конституцию РФ», – говорится в сообщении.
В МинВОТ подчеркнули, что при этом все КПВВ в Донецкой области остаются закрытыми: боевики продолжают в одностороннем порядке блокировать их работу.
По словам вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, это вопрос будет вынесен украинской стороной на следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Заседание должно состояться на следующей неделе.
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