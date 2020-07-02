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Главная » Мир » Общество
14:12 02 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Индии под запрет попало больше полсотни китайских приложений

В Индии введен запрет на использование в стране сервиса TikTok, а также еще 58 китайских мобильных приложений. По заявлению властей, они могут нести угрозу суверенитету Индии и безопасности страны

В число заблокированных приложений попал веб-браузер UC, китайская социальная сеть WeChat и сервис микроблогов Weibo. Граждане Индии выражают обеспокоенность по поводу защищенности конфиденциальной информации и регулярно обращаются в центр по борьбе с киберпреступностью.

Власти считают, что реализация данных мер в отношении китайских приложений позволит обеспечить защиту интересов индийских пользователей.

Ранее программист под ником Bangorlol назвал TikTok сервисом-шпионом, который просто замаскирован под социальную сеть. По его мнению, популярное китайское приложение собирает нетипичные для социальной сети данные о пользователях.

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