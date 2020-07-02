На Кольском полуострове были обнаружены пирамиды вдвое старше египететских

Найденные археологами на Кольском полуострове пирамиды, доказывают существование древней цивилизации на территории России. Судя по всему, эта цивилизация значительно старше египетской

В настоящее время на Кольском полуострове возобновлены археологические раскопки возле пирамид, которые по предварительным оценкам минимум в два раза старше египетских. Открытым остается вопрос – кто мог построить эти сооружения? Исследователи и ученые различных направлений потянулись на полуостров, надеясь найти ответ на эту загадку. Последнюю попытку ее разгадать предприняли исследователи в прошлом году.

Ученые, совершившие экспедицию к этим местам, считают, что Кольский полуостров может быть прародиной самой древней цивилизации на Земле. Веским аргументом данной гипотезы являются обнаруженные учеными пирамиды и огромные каменные плиты, созданные 9000-40000 лет назад.

Известный ученый Владимир Демин в 1997 году был участником предыдущей экспедиции на Кольский полуостров. Считается, что именно он внес наибольший вклад в поисках ответа на загадку полуострова. Демин мог много рассказать о том, с чем он столкнулся в ходе последней экспедиции на полуостров, но, к великому сожалению, сразу после поездки ученый скоропостижно скончался. Оставшиеся после него архивы пришлось разбирать с помощью его вдовы, и после учеными было принято решение продолжить исследования.

Вскоре была организована третья экспедиция на Кольский полуостров. Путь участников к пирамидам был намного опаснее, чем предполагалось ранее. Местные жители не хотели ученым показывать дорогу, ссылаясь на возмездие «предков». Первый проводник, направляющей группу ученых, пропал без вести. Был найден другой проводник, так как без него поросшие мхом строения было найти невозможно.

Для исследования местности ученые взяли с собой специальный прибор, георадар «Око», который словно рентген просвечивает насквозь любые объекты. Благодаря этому устройству ученые сделали вывод, что постройки рукотворные, а не созданы природой.

Что интересно, все пирамиды позиционируются четко в направлении на Восток-Запад. Также выяснилось, что пирамиды три раза перестраивались древними людьми, каждый раз увеличивая их в высоту.

Ученые уверены, что пирамиды являются точной обсерваторией, с помощью которой можно было исследовать звездное небо. При помощи этих построек древние люди наблюдали за галактическими изменениями и изучали космическое пространство. По мнению исследователей, древние пирамиды по форме очень похожи на гору Меру («ось мира»), упоминающуюся в различных мифологиях и религиозных текстах.

Согласно проведенному анализу, пирамидам не менее 9000 лет, а это подтверждает, что культура пирамид перенесена с Севера. Что также говорит о том, что история нашей страны уходит своими корнями в глубокую древность.